Ikonisys finalise une augmentation de capital par compensation de créance

(AOF) - Ikonisys, entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers annonce avoir réalisé une augmentation de capital de 300 000 euros, par compensation de créance envers Cambria KOP BV, une société d’investissement néerlandaise, et l’émission de 196 080 nouvelle actions de la société. Cette opération renforce la position financière nette de la société et élargit sa base actionnariale.

Cette augmentation de capital n'injecte pas de nouvelles liquidités dans la société, mais compense une dette envers Cambria KOP BV.

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans les comptes annuels publiés le 8 juillet 2024, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 K€.

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 million d'euros le 2 janvier 2024 et, plus récemment, quatre augmentations de capital pour une somme cumulée totale de 1,2 million d'euros en juin, juillet, août, octobre et novembre 2024.

