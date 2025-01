Ikonisys finalise l'acquisition de Hospitex

(AOF) - Ikonisys, medtech spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce avoir finalisé l'acquisition de Hospitex International Srl, par l'émission de 2 millions de nouvelles actions Ikonisys en faveur d'ETH Scientific Srl, ancien propriétaire de Hospitex.

Comme communiqué en novembre 2023, Ikonisys avait signé un accord pour l'acquisition de 100% de Hospitex International Srl pour 4,5 millions d'euros, payés par l'émission de 2 millions de nouvelles actions Ikonisys au prix de 2,25 € par action. Comme présenté dans les résultats semestriels, l'acquisition de Hospitex a été finalisée en avril 2024. Cette émission d'actions au profit de l'ancien propriétaire de Hospitex constitue la dernière étape formelle.

Suite à l'acquisition stratégique de Hospitex, Ikonisys a introduit une nouvelle identité d'entreprise et une vision commerciale renouvelée sous la marque " ALIKO SCIENTIFIC " et son slogan " Next Generation Cancer Diagnostics ", marquant la transformation du Groupe en un pôle mondial dédié au diagnostic oncologique de nouvelle génération.

