Ikonisys annonce que Hospitex International a remporté l'appel d'offres pour le prestigieux service de l’U.O.C. d’anatomie pathologique de Raguse

Paris, France, le 19 février 2024 - 7h30 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, annonce aujourd'hui que Hospitex International, leader mondial de la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer, a remporté l'appel d'offres pour les prestations de fourniture de systèmes de diagnostic destinés à l'U.O.C. d’anatomie pathologique de Raguse.



Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys et Alessandro Nosei, Chef des Opérations d'Hospitex International, ont déclaré : « Il s'agit d'une nouvelle étape importante franchie par Hospitex International, dont l'objectif est d'assurer une plus grande précision dans la réalisation de diagnostics, associée à une simplicité d'utilisation de ces diagnostics. Cela témoigne de l'importance de combiner l'expertise de nos sociétés pour devenir un leader intégré du diagnostic du cancer, et nous sommes impatients de finaliser l'opération d’acquisition ».