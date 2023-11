Ikonisys annonce le projet d’acquisition de Hospitex International pour devenir leader du diagnostic intégré en oncologie

Hospitex, un leader mondial dans la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer, offre une solution basée sur une technologie de pointe brevetée, la Nephelometric Smart Technology (NST)





Une étape clé dans le déploiement de la stratégie de croissance d'Ikonysis, avec de fortes synergies technologiques et commerciales qui devraient contribuer à l’amélioration continue des revenus et de la rentabilité en :



combinant deux technologies uniques pour étendre le positionnement d'Ikonysis en amont de la chaîne de valeur grâce à l'expertise avancée de Hospitex dans la préparation des lames ;



s'appuyant sur le modèle complémentaire de Hospitex pour devenir un acteur de référence dans le domaine du diagnostic du cancer via une solution intégrée complète ; et



en renforçant la dimension de la couverture géographique globale à partir du réseau commercial d'Ikonisys aux États-Unis et de celui établi par Hospitex en Europe.