Ikonisys annonce la réalisation d’un placement privé pour accélérer sa croissance suite aux récents accords structurants

• Placement privé de 1 M€ réalisé auprès d’un cercle restreint d’investisseurs privés et institutionnels italiens



• Suite aux dernières annonces, ces fonds permettront à Ikonisys d'accélérer sa croissance en poursuivant son développement commercial en Europe et aux États-Unis avec Hospitex et en soutenant la mise en œuvre de l'accord de distribution noué avec Biocare



Paris, le 28 décembre 2023 - 18h00 CET - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical (l'« Émetteur »), annonce aujourd’hui avoir levé 1 M€ par voie de placement privé réalisé auprès d’investisseurs privés et institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources financières pour la mise en œuvre de l’accord de distribution avec Biocare Medical et l’intégration future de Hospitex International.