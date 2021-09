IKONISYS ACCUEILLE UN DIRECTEUR COMMERCIAL US POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT DANS CETTE REGION



Paris, le 30 septembre 2021 - 17h45 CEST - Ikonisys SA (Code ISIN: FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales (« Ikonisys »), annonce que Manny Iglesias, vétéran de l'industrie du diagnostic, rejoint Ikonisys en tant que directeur commercial pour le marché américain. Il prendra sous sa responsabilité l'accélération des ventes d'Ikoniscope20 en renforçant la présence de la Société dans de nouvelles zones géographiques tout en optimisant la stratégie marketing et commerciale.