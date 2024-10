Ikonisys a finalisé une augmentation de capital par le biais d'un placement privé

Paris, le 14 octobre 2024 – 18h30 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »), annonce aujourd'hui avoir réalisé une augmentation de capital de 478 K€, par le biais d'un placement privé.



Cette opération marque une fois de plus une étape importante dans les efforts de consolidation de la Société, à la suite de l'intégration d'Hospitex, et soutient l'élargissement de l'actionnariat et du flottant d'Ikonisys. Le produit net de l'émission, s'élevant à 478 K€, sera utilisé pour répondre aux besoins en fonds de roulement de la Société et prolonger sa visibilité financière.