IHG signe un nouvel Hotel Indigo dans la future capitale administrative égyptienne
IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un contrat de gestion avec JADEER GROUP pour le développement de l'Hotel Indigo Cairo New Administrative Capital. L'hôtel de 140 chambres sera intégré à un complexe mixte situé dans la Nouvelle Capitale, à l'est du Caire, et devrait ouvrir en 2033.
Positionné pour capter la demande des segments affaires et loisirs, l'établissement bénéficiera de la montée en puissance de ce vaste projet national, conçu comme une ville intelligente accueillant institutions gouvernementales et diplomatiques, quartiers résidentiels haut de gamme et pôles commerciaux.
La zone est appelée à devenir un moteur clé de la demande hôtelière grâce à ses infrastructures modernes et à ses connexions renforcées avec le Grand Caire.
