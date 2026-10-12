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IHG se renforce à Taïwan et en Egypte
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 16:58

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Le groupe hôtelier britannique étend sa présence sur le marché taïwanais grâce à l'inauguration d'un nouvel établissement haut de gamme au coeur de la capitale. Il poursuit aussi l'extension de son portefeuille haut de gamme avec un projet de 250 chambres prévu pour 2031 au Caire.

IHG Hotels & Resorts annonce l'ouverture de l'InterContinental Taipei, devenant le flagship de la marque sur le marché taïwanais. Développé en partenariat avec Farglory Group, cet établissement de 347 chambres est situé au sein du complexe Taipei Dome, dans le district de Xinyi. Il s'agit de la seconde collaboration entre les deux acteurs sous l'enseigne InterContinental, après celle de Kaohsiung.

Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du 80e anniversaire de la marque InterContinental et vient consolider le portefeuille de luxe du groupe dans la région.

Par ailleurs, Ie groupe annonce la conclusion d'un contrat de gestion avec Kleek Development pour l'ouverture d'un hôtel sous l'enseigne Crowne Plaza dans le quartier du Sixième Etablissement, à New Cairo. Prévue pour le premier trimestre 2031, cette signature s'inscrit dans un secteur en forte croissance au sein du nouveau pôle commercial et résidentiel de l'est de la capitale. L'établissement comprendra 250 chambres et suites, quatre espaces de restauration, une grande salle de bal, ainsi que des installations de loisirs.

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