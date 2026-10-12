Ouragan Simon: un mort et des inondations au Mexique

Des personnes se tiennent le long d’une promenade sous un arc-en-ciel à Puerto Vallarta, au Mexique, le 12 octobre 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )

Le passage de l'ouragan Simon le long de la côte pacifique du Mexique a fait un mort et provoqué des inondations dans plusieurs villages côtiers, sans toutefois toucher terre ni provoquer d'importantes destructions.

Le phénomène El Niño, caractérisé par une hausse de la température des eaux du Pacifique, entraîne une saison cyclonique plus intense dans cette région.

L'ouragan Simon menaçait de provoquer des dégâts plus importants, mais ses vents ont faibli au contact de reliefs montagneux lors de sa progression le long de la côte.

Dans l'État de Guerrero, dans le sud-ouest du Mexique, Simon a causé la mort d'une personne de 71 ans, victime de "l'effondrement d'un mur", a indiqué lundi la gouverneure, Evelyn Salgado.

Dans cette même région, les pluies liées au cyclone avaient inondé des rues de la station balnéaire d'Acapulco la semaine dernière.

L'ouragan est désormais classé en catégorie 2 sur l'échelle de Saffir‑Simpson qui en comprend 5. Bien qu'il s'éloigne de la côte, les autorités restent en alerte à cause des fortes pluies qu'il peut encore provoquer et prévoient des vagues pouvant atteindre cinq mètres dans certains villages.

Des localités proches de rivières et de ruisseaux dont le niveau a augmenté ont également été victimes d'inondations et de glissements de terrain dans d'autres États comme le Michoacan et Colima, a indiqué la protection civile.

Un membre de la Garde nationale mexicaine se tient sur la promenade de Puerto Vallarta tandis que les vagues s'écrasent contre le littoral, dans l'État de Jalisco, au Mexique, le 11 octobre 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )

Puerto Vallarta, station balnéaire dans le Jalisco qui s'attendait à subir l'ouragan, s'est réveillé lundi sous un ciel dégagé traversé par un arc-en-ciel, a constaté une équipe de l'AFP.

Des habitants y faisaient de l'exercice sur la promenade du bord de mer, alors que les vagues déferlaient encore avec force.

Magda Flores, 55 ans, a dit se sentir "beaucoup plus tranquille" et espérer que les établissements encore fermés rouvriront bientôt.

Pour les jours qui viennent, le Centre national américain des ouragans (NHC) estime que Simon "devrait s'approcher de la côte ouest-centre du Mexique entre mercredi et jeudi".

Plus au nord, la Basse‑Californie, frontalière des États‑Unis, a été frappée par la tempête Rachel, désormais dissipée.

La gouverneure de cet Etat, Marina del Pilar Avila, a annoncé que "10 personnes sont actuellement portées disparues et une mineure a été retrouvée sans vie".

Aux Etats-Unis, le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, Isaias, a fait au moins quatre morts après avoir touché terre le 9 octobre sur la côte américaine du Golfe du Mexique.