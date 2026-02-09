IHG repositionne un hôtel clé à Queenstown (Australie) sous la marque premium voco
IHG Hotels & Resorts annonce la conversion du Holiday Inn Express & Suites Queenstown en voco Queenstown, en partenariat avec le propriétaire, développeur et gestionnaire Pro-invest Group. L'établissement de 227 chambres, exploité par EVT Connect Hospitality, est situé au coeur de Queenstown, à proximité immédiate du lac et des principaux pôles touristiques, commerciaux et de restauration.
Cette opération vise à repositionner l'actif au sein du portefeuille premium d'IHG, en adéquation avec son emplacement, sa taille et son profil de performance.
L'hôtel rouvrira sous la marque voco plus tard en 2026, à l'issue de travaux comprenant la modernisation des espaces de réunion, la création d'une salle de restauration privée, de nouveaux espaces extérieurs ainsi qu'un restaurant et bar, Mozzarella & Co.
Selon IHG, ces améliorations doivent renforcer le mix commercial, élargir l'attrait auprès des clientèles loisirs et affaires et soutenir une performance durable.
Matt Tripolone, directeur général Australasie et Pacifique d'IHG Hotels & Resorts, assure que "cette conversion illustre la stratégie du groupe visant à créer de la valeur à long terme pour les propriétaires".
