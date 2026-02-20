 Aller au contenu principal
IHG renforce sa présence en Australie-Occidentale avec un Holiday Inn Express à Cockburn
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 12:00

Le groupe hôtelier accélère son développement dans la région grâce à un nouvel établissement franchisé de 170 chambres, en partenariat avec SKS Group.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature du Holiday Inn Express Cockburn, un hôtel franchisé de 170 chambres dont l'ouverture est prévue en septembre 2026, en Australie-Occidentale. Le projet s'inscrit dans un programme immobilier mixte comprenant une tour hôtelière dédiée et une tour résidentielle distincte, actuellement en construction.

Situé à environ 26 kilomètres du centre d'affaires de Perth, l'établissement bénéficiera de la proximité de pôles économiques majeurs, dont l'Australian Marine Complex, spécialisé dans la défense et la construction navale, ainsi que le Murdoch Medical Precinct, centre de référence en santé, éducation et technologies.

Matt Tripolone, directeur général Australasie & Pacifique d'IHG, souligne que "Holiday Inn Express Cockburn constitue un ajout stratégique à notre portefeuille en Australie-Occidentale", mettant en avant l'attrait du modèle opérationnel de la marque pour les propriétaires.

Holiday Inn Express, marque dite "essentielle" à la croissance la plus rapide du groupe, compte plus de 3 275 hôtels ouverts et 664 en développement dans le monde, dont 11 déjà en activité en Australasie & Pacifique.

Valeurs associées

INTERCONTINT SP ADR
143,250 USD NYSE -1,26%
