Cuba : en plein blocus américain, Donald Trump incite La Havane à conclure un accord avec les États-Unis

Les États-Unis ont contraint le Venezuela à cesser ses livraisons de pétrole et menacent les autres pays qui seraient tentés d'aider La Havane.

Donald Trump à bord d'Air Force One, le 16 février 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NATHAN HOWARD )

Cuba est une "nation en faillite" qui devrait passer un accord avec les États-Unis, a estimé lundi 16 février Donald Trump, qui a toutefois exclu une opération américaine visant à renverser le régime de La Havane.

"Cuba est actuellement une nation en faillite" , a déclaré le dirigeant américain aux journalistes à bord d'Air Force One pour rallier Washington.

Toutefois, interrogé sur l'hypothèse que les États-Unis puissent renverser le gouvernement cubain, comme ils l'ont fait début janvier en frappant le Venezuela et en capturant le président Nicolas Maduro début janvier, Donald Trump a répondu : "Je ne pense pas que cela soit nécessaire."

L'Etat insulaire est confronté à d'importantes pénuries de carburant et à des coupures d'électricité au moment où Donald Trump intensifie l'embargo américain sur le pays, en vigueur depuis des décennies, et fait pression sur d'autres pays pour qu'ils cessent d'envoyer du pétrole à La Havane.

"Menace humanitaire"

"C'est une menace humanitaire", a reconnu Donald Trump à propos des pénuries de carburant qui touchent Cuba.

Le pays communiste de 9,6 millions d'habitants est très vulnérable depuis la fin de l'approvisionnement en or noir par le Venezuela , sous la pression américaine, et les menaces de Washington de frapper de droits de douane tout pays lui vendant du pétrole.

La Havane a accusé la semaine dernière le président américain Donald Trump de vouloir "asphyxier" l'économie de l'île, où des mesures d'urgence, telles que le rationnement de l'essence, la semaine de quatre jours dans les administrations, le télétravail ou encore les cours universitaires à distance, sont en vigueur. La pénurie de carburant a également conduit les autorités sanitaires du pays à réduire le personnel présent dans les hôpitaux et suspendre les opérations chirurgicales non essentielles.