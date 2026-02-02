 Aller au contenu principal
IHG introduit sa marque premium voco à Lucknow et renforce sa présence en Inde
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 11:42

Le groupe hôtelier poursuit son expansion dans les grandes capitales régionales indiennes avec la signature d'un nouvel établissement premium, attendu à l'horizon 2029.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un contrat de gestion avec Rajdeep Infra & Sales pour le développement de voco Lucknow, un hôtel de 135 chambres dont l'ouverture est prévue au troisième trimestre 2029. Situé dans le quartier prisé d'Ashiyana, à proximité de l'aéroport international Chaudhary Charan Singh, l'établissement bénéficiera d'une connectivité stratégique.

La capitale de l'État le plus peuplé d'Inde est présentée comme un pôle en forte croissance, porté par les activités administratives, éducatives, économiques et le tourisme culturel. Cette opération marque l'arrivée à Lucknow de voco, la marque premium à la croissance la plus rapide du groupe, qui combine l'identité d'un hôtel indépendant avec les standards d'un réseau international.

IHG souligne que ce projet constituera son troisième hôtel dans la ville, aux côtés d'un Holiday Inn et d'un Crowne Plaza déjà en exploitation.

Le groupe indique exploiter actuellement 51 hôtels en Inde sous six enseignes et disposer d'un pipeline de 80 projets, avec l'ambition de dépasser 400 établissements ouverts ou en développement dans le pays d'ici cinq ans.

