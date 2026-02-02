IHG introduit sa marque premium voco à Lucknow et renforce sa présence en Inde
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 11:42
IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un contrat de gestion avec Rajdeep Infra & Sales pour le développement de voco Lucknow, un hôtel de 135 chambres dont l'ouverture est prévue au troisième trimestre 2029. Situé dans le quartier prisé d'Ashiyana, à proximité de l'aéroport international Chaudhary Charan Singh, l'établissement bénéficiera d'une connectivité stratégique.
La capitale de l'État le plus peuplé d'Inde est présentée comme un pôle en forte croissance, porté par les activités administratives, éducatives, économiques et le tourisme culturel. Cette opération marque l'arrivée à Lucknow de voco, la marque premium à la croissance la plus rapide du groupe, qui combine l'identité d'un hôtel indépendant avec les standards d'un réseau international.
IHG souligne que ce projet constituera son troisième hôtel dans la ville, aux côtés d'un Holiday Inn et d'un Crowne Plaza déjà en exploitation.
Le groupe indique exploiter actuellement 51 hôtels en Inde sous six enseignes et disposer d'un pipeline de 80 projets, avec l'ambition de dépasser 400 établissements ouverts ou en développement dans le pays d'ici cinq ans.
Valeurs associées
|137,300 USD
|NYSE
|-0,10%
A lire aussi
-
Alors que Donald Trump multiplie les attaques contre la Fed, le choix de Kevin Warsh peut être lu comme un signal paradoxal envoyé aux marchés : préserver, malgré tout, la crédibilité de la politique monétaire américaine dans un monde en recomposition. Après des ... Lire la suite
-
(Actualisé avec réaction de Bercy, commentaires d'Oddo BHF, cours à jour, détails et contexte) Eramet ERMT.PA chute nettement en Bourse en lundi, le groupe ayant surpris les investisseurs en annonçant la veille mettre un terme au mandat de son directeur général, ... Lire la suite
-
Le parquet fédéral allemand a annoncé lundi l'arrestation de cinq personnes accusées d'avoir mis en place un réseau d'exportation de matériel au profit d'entreprises russes du secteur de la défense, en violation des sanctions imposées par l'Union européenne à ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer