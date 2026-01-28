IHG Hotels & Resorts renforce son segment luxe avec l'ouverture du Kimpton Mirador Pacific Grove
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 16:25
Situé à proximité immédiate de l'océan Pacifique, cet actif de 99 chambres et suites s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme du groupe InterContinental Hotels Group (IHG).
L'établissement mise sur une architecture d'inspiration néo-coloniale espagnole et une offre de services intégrée pour capter la demande haut de gamme régionale. Sous la direction de Julia Chaland, directrice générale, l'hôtel intègre un centre de remise en forme, des espaces de réunion modulables ainsi qu'une enseigne de restauration propre, The Caledonian, dirigée par le chef Aaron Rayor.
Selon la direction, l'objectif est de créer un lieu "où l'histoire et l'esprit de Pacific Grove rencontrent le luxe moderne". Cet investissement souligne la volonté du groupe de consolider sa présence sur des marchés côtiers stratégiques à forte valeur ajoutée.
Le titre recule de 0,9% à New York et affiche un repli de l'ordre de 4% depuis le début de l'année.
