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IHG et SKS Group s'associent pour ouvrir un nouvel hôtel à Perth
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 17:31

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Le groupe hôtelier a signé un accord avec SKS Group pour développer un Holiday Inn Express de 103 chambres dans le centre-ville de Perth, en Australie, renforçant ainsi sa présence dans l'ouest du pays.

IHG Hotels & Resorts prévoit de transformer un ancien immeuble de bureaux du centre ville de Perth (Australie) en un hôtel destiné aux voyageurs d'affaires et de loisirs. L'établissement comprendra notamment un café-bar, une salle de réunion et une salle de sport.

Le groupe précise qu'il s'agira du deuxième hôtel développé par les deux partenaires en Australie, après le Holiday Inn Express Cockburn, doté de 170 chambres, dont l'ouverture est prévue en décembre 2026.

Ces deux projets représentent au total 273 chambres à Perth. Le partenariat entre IHG et SKS Group s'étend également à la Malaisie, où ce dernier possède le Holiday Inn Johor Bahru City Centre.

Vers 17h30, le titre IHG progressait de 3,5% à Londres, autour des 166,8 USD.

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