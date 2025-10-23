IHG-Croissance surprise du RevPAR au T3, l'Europe compense les USA

InterContinental Hotels Group

IHG.L (IHG), propriétaire de Holiday Inn, a fait état jeudi d'une hausse surprise de 0,1% du revenu mondial par chambre disponible (RevPAR) au troisième trimestre, la croissance en Europe et au Moyen-Orient ayant compensé la faible performance aux États-Unis.

Les analystes s'attendaient à une baisse de 0,1% du RevPAR mondial au 30 septembre, selon un consensus compilé par IHG.

La croissance d'IHG va à l'encontre de la tendance de l'industrie du voyage, qui a été ébranlée par la diminution des dépenses de consommation sur les articles de loisirs, alors que les politiques commerciales du président américain Donald Trump font craindre des biens plus chers et des dépenses de vie plus élevées.

Malgré la croissance observée sur d'autres marchés, le RevPAR américain d'IHG a baissé de 0,9% au cours du trimestre, contre une croissance de 1,2% l'année précédente.

Son homologue Hilton Worldwide HLT.N a réduit mercredi ses prévisions de recettes par chambre pour 2025 et a averti que la fermeture du gouvernement américain affectait la demande de voyages dans le pays.

IHG a déclaré s'attendre à terminer l'année 2025 en conformité avec le consensus en matière de bénéfices et de résultats.

