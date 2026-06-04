IHG compte se renforcer en Inde en ouvrant un InterContinental à Mumbai

Le groupe hôtelier souhaite poursuivre son expansion en Inde avec un projet de 350 chambres dans l'un des principaux pôles d'affaires de la capitale financière du pays.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un accord de gestion avec Zon Hotels (Mumbai) Private Limited pour développer l'InterContinental Mumbai Goregaon, dont l'ouverture est prévue au premier trimestre 2030.

L'établissement comptera 350 chambres, dont 70 suites, et sera situé à Goregaon, un quartier en forte croissance de l'ouest de Mumbai, entre Andheri et Malad. Le projet vise à répondre à la demande croissante des clientèles d'affaires et de loisirs dans l'une des principales métropoles économiques de l'Inde.

L'hôtel proposera cinq espaces de restauration, d'importantes infrastructures pour les réunions et événements, dont l'une des plus grandes salles de réception de la ville, ainsi qu'un centre de remise en forme, un spa et une piscine.

Selon Sudeep Jain, directeur général Asie du Sud-Ouest d'IHG Hotels & Resorts, ce projet renforce le portefeuille de luxe du groupe dans un marché hôtelier indien en forte croissance. IHG exploite actuellement 52 hôtels en Inde et dispose d'un portefeuille de 98 établissements supplémentaires en développement.