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IHG-CA en hausse au T2, porté par la demande des voyageurs en Chine et en Amérique
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 08:54
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InterContinental Hotels Group IHG.L a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires par chambre disponible au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière, portée par une forte demande de la part des voyageurs à fort pouvoir d'achat et à la Coupe du monde de football.

L'intérêt des personnes les plus aisées pour les voyages est resté soutenu alors même que le conflit au Moyen-Orient entre dans son sixième mois, et a été encore stimulé par les matchs de du Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique entre juin et juillet.

Le propriétaire de la chaîne Holiday Inn a enregistré une croissance mondiale de 3,5% de son chiffre d'affaires par chambre disponible, soutenue par une hausse de 5,4% dans les Amériques et de 0,8% en Chine pour le trimestre clos en juin.

(Rédigé par Prerna Bedi à Bangalore ; Version française Rihab Latrache)

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