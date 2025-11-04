IHeartMedia bondit après l'annonce de pourparlers pour concéder des licences de podcasts vidéo à Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions d'iHeartMedia IHRT.O ont augmenté de 30,6 % avant l'ouverture des marchés à 3,80 $, un plus haut de plus de deux ans, après qu'il a été rapporté qu'elle était en pourparlers pour accorder une licence à Netflix

NFLX.O pour ses podcasts vidéo. ** NFLX cherche à obtenir l'exclusivité des programmes populaires d'IHRT tels que "The Breakfast Club" et "Stuff You Should Know", le géant du streaming cherchant à concurrencer directement YouTube de Google GOOGL.O , a rapporté Bloomberg News lundi soir, citant des personnes familières avec les discussions

** Le rapport indique qu'IHRT pourrait ne pas mettre tous ses podcasts à la disposition de NFLX si un accord est conclu ** NFLX et Spotify SPOT.N ont conclu un accord similaire le mois dernier qui apportera certaines émissions vedettes comme "The Bill Simmons Podcast" au service de streaming vidéo en 2026, mais n'inclura pas "The Joe Rogan Experience", le podcast le plus écouté de SPOT au niveau mondial ** Les actions de la société IHRT, basée à San Antonio, Texas, qui possède plus de 870 stations de radio dans 160 marchés aux États-Unis, avaient gagné 47 % depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture

** L'action NFLX a perdu 0,6 % avant l'ouverture des marchés