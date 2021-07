IGE+XAO : projet d'OPA simplifiée de Schneider Electric à 260 euros par action

Schneider Electric détient déjà 67,7% d'IGE+XAO. (© IGE+XAO)

Après une première OPA début 2018 au prix de 132 euros par action, qui lui a permis de prendre le contrôle de l'éditeur de logiciels CAO, le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes repart à la charge, en proposant le double du prix, avec l'intention de retirer le titre de la cote.

Schneider Electric va déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée via sa filiale Schneider Electric Industries SAS (SEISAS), qui détient déjà 67,7% du capital et 78,3% des droits de vote, au prix de 260 euros par action.

Ce prix fait ressortir une prime de 15% par rapport au dernier cours coté de IGE+XAO et une prime de 17,4% sur la moyenne des 60 jours pondérée par les volumes. Pour mémoire, lors de son OPA, qui s'est déroulée du 14 décembre 2017 au 14 février 2018, Schneider Electric Industries avait porté son contrôle à 70,69% dans le capital de l'éditeur de logiciels de CAO, en proposant 132 euros par action.

Sortie de cote pour IGE+XAO

Après trois ans de participation majoritaire, Schneider Electric, souhaite maintenant positionner la société comme entité opérationnelle de sa Division Energy Management Software. Dans ce contexte, IGE+XAO n'a plus vocation à demeurer cotée. «Cette transition permettra de simplifier la gouvernance et facilitera la mise en conformité des opérations d'IGE+XAO avec les normes et standards de Schneider Electric, explique le groupe dirigé par Jean-Pascal Tricoire. Elle s'opérera dans une parfaite continuité de l'engagement d'IGE+XAO envers ses clients et partenaires. Notamment, IGE+XAO continuera de les servir en tant qu'éditeur de logiciel indépendant et ces logiciels resteront totalement agnostiques