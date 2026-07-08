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IG Group envisage la création d'une société holding à Jersey dans le cadre d'une révision stratégique
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 08:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe britannique IG Group IGG.L a proposé mercredi la création d'une nouvelle société holding, enregistrée à Jersey, dans le cadre de sa révision stratégique.

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