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IEVA Group - Visioconférence actionnaires et investisseurs Jeudi 15 octobre 2026 - 18h00 (CEST)
information fournie par Boursorama CP 22/09/2026 à 18:30
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IEVA Group (Euronext Growth - FR0014015ND9, ALIEV), n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés, et EuroLand Corporate ont le plaisir de convier les actionnaires et investisseurs à une visioconférence le jeudi 15 octobre 2026 à 18h00, à l’occasion de la publication des résultats du 1er semestre 2026 du Groupe.

Monsieur Jean Michel Karam, Président-Directeur Général d'IEVA Group, présentera et commentera ces résultats et répondra à cette occasion aux questions d’investisseurs et d’actionnaires individuels d'IEVA Group.

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté d'IEVA Group d'entretenir un dialogue régulier et transparent avec ses actionnaires individuels, et de renforcer les liens qui unissent le Groupe à sa communauté d'actionnaires. Elle fait suite au lancement du Cercle IEVA, l'espace dédié aux actionnaires particuliers, et confirme l'engagement du Groupe à donner à chacun un accès direct à sa direction et à ses résultats.

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en utilisant le lien suivant :

https://app.livestorm.co/euroland-corporate/ieva-group-visiconference-investisseurs-resultats-semestriels?s=2b98a9c7-f3fa-433f-b420-b87d8c093064

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