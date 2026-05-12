IEVA Group lance le Cercle IEVA et ouvre une nouvelle voie dans la relation entre sociétés cotées et actionnaires particuliers

À l’occasion du lancement du Cercle IEVA, IEVA Group convie l’ensemble des nouveaux membres ayant complété leur inscription avant le 15 juin 2026 à un événement exclusif organisé en présentiel. Rencontres avec la direction, découverte immersive des marques et des innovations du Groupe, échanges en petit comité : cette soirée inaugurale est pensée comme une première expérience concrète de ce que le Cercle IEVA a vocation à offrir — un lien vivant, direct et singulier entre l’entreprise et ses actionnaires.



Les modalités de l’événement (date, lieu) seront communiquées aux membres inscrits dans les prochaines semaines.