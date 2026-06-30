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IEVA Group frappe fort en Belgique : Wonderskin, le phénomène make-up qui affole TikTok, arrive chez ApriL.
information fournie par Boursorama CP 30/06/2026 à 07:30

IEVA Group, n°1 de la Beauté Personnalisée, continue de déployer la marque américaine Wonderskin dans les plus beaux réseaux européens. Après Marionnaud, Beauty Success et l’abonnement beauté myIEVA, c’est au tour de la Belgique. IEVA Group, distributeur exclusif de Wonderskin, ouvre 20 portes chez ApriL pour lancer la marque, avant une extension progressive sur l’ensemble du réseau.

Wonderskin, nouvelle étape d’un partenariat solide entre IEVA Group et ApriL.

Fort du succès de made with CARE et de L’Atelier du Sourcil déjà référencées et plébiscitées chez ApriL, IEVA Group confirme sa place de partenaire innovation beauté incontournable de l’enseigne. Wonderskin vient naturellement enrichir cet écosystème, dans une relation de confiance.

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