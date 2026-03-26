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IEVA Group entre en bourse sur Euronext Growth pour accélérer sa stratégie de croissance et d’innovation
information fournie par Boursorama CP 26/03/2026 à 18:33

IEVA Group entre en bourse sur Euronext Growth pour
accélérer sa stratégie de croissance et d’innovation
● Augmentation de capital d’un montant d’environ 7,3 M€
- 5,14 M€ dans le cadre du Placement global, de 13 investisseurs institutionnels
- 2,16 M€ dans le cadre de l’Offre à prix ferme, de plus de 2.500 investisseurs individuels
● Prix de souscription des actions nouvelles : 12,79 € par action
● Début de la négociation des actions sur le marché Euronext Growth® à Paris le 31 mars 2026
Paris, le 26 mars 2026. IEVA Group, numéro un de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce
le succès de son introduction en Bourse (l’ « Opération ») en vue de l’admission aux négociations de
ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014015ND9, code mnémonique :
ALIEV-FR).

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IEVA GROUP
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