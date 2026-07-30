IEVA Group enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 21,8 m€, en hausse de 145,4 % - confirmation de l'objectif financier d'ebitda positif pour l'exercice 2026

Paris (France) – 30 juillet 2026 – 17h45.
IEVA Group (Euronext Growth — FR0014015ND9, ALIEV), n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé non audité du premier semestre 2026, clos le 30 juin 2026.
● CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2026 (NON AUDITE) : 21,8 M€ (+145,4%)
● CROISSANCE ORGANIQUE : +3,9%
● INTEGRATION REUSSIE DE MY LITTLE PARIS
● SUCCES DU DEPLOIEMENT DES PRODUITS DE LA MARQUE IOMA DANS 368 MAGASINS DOUGLAS ITALIE ET EXCELLENTE DYNAMIQUE DES VENTES A CE JOUR
● CONFIRMATION DE L’OBJECTIF FINANCIER D’EBITDA POSITIF POUR L'EXERCICE 2026
● VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS – JEUDI 30 JUILLET 2026 - 18H00 (CEST)
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