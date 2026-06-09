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IEVA Group déploie IOMA Paris, N°1 de la cosmétique personnalisée, dans les 368 points de vente Douglas en Italie.
information fournie par Boursorama CP 09/06/2026 à 07:30

En avril 2026, IEVA Group franchit une étape clé de sa stratégie de développement européen :
la totalité des 368 points de vente Douglas en Italie, l’intégralité du premier réseau beauté du pays distribuent la marque IOMA et est équipée du dispositif de diagnostic cutané i-diag by IEVA, dont 43 Beauty Lounges dotées en outre de la technologie de formulation sur mesure IOMA. Un déploiement national complet, mené en moins de six mois, qui confirme l’ambition du groupe coté sur Euronext Growth d’imposer la cosmétique personnalisée

à l’échelle européenne.

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