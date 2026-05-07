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IEVA Group déploie i-mirror dans l’ensemble de son réseau L’Atelier du Sourcil.
information fournie par Boursorama CP 07/05/2026 à 07:30

Communiqué de presse IEVA GROUP

IEVA Group déploie i-mirror dans l’ensemble de son réseau L’Atelier du Sourcil

– Déploiement effectif dans les 130 boutiques (réseau intégré et franchisé) de L’Atelier du Sourcil, N°1 de la beauté du regard en Europe.
– Digitalisation intégrale du parcours en boutique : fiche client, consentement électronique avec signature digitale, traçabilité RGPD, historique et suivi photo avant/après.
– Constitution d’un socle data propriétaire au service de la personnalisation, de la récurrence et du pilotage réseau à l’échelle.
– Première livraison concrète de la feuille de route présentée lors de l’introduction en bourse.

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