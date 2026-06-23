IEVA Group - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2026

Paris (France) – 23 juin 2026 – 18h30.



IEVA Group (Euronext Growth — FR0014015ND9, ALIEV), n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce aujourd’hui que son Assemblée Générale Ordinaire annuelle s’est tenue le 23 juin 2026 à 10 heures 30 au 13 boulevard de Rochechouart, Paris (75009) - France.



Réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 23 juin 2026, les actionnaires de la société IEVA Group, S.A. ont adopté à une très large majorité l’ensemble des résolutions soumises à leur approbation. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance totalisaient 7 857 430 actions, soit 79,70% des actions ayant le droit de vote et 7 857 430 voix, soit 79,70% du nombre total des droits de vote.