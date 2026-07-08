IEVA Group - Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Paris (France) - 08 juillet 2026 – 07:30



Au titre du contrat de liquidité confié par la société IEVA GROUP au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



• 3 808 titres

• 1 362,98 €



Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :



• 17 331 titres à l’achat pour un montant de 175 195,22 €

• 13 523 titres à la vente pour un montant de 126 558,13 €



Sur cette même période, ont été exécutés :



• 611 transactions à l’achat

• 468 transactions à la vente



Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



• 50 000,00 €



A propos de IEVA Group :

IEVA Group, groupe français de Beauty Tech, coté sur Euronext Growth (FR0014015ND9, ALIEV), est le n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés. Le Groupe développe un écosystème intégré de marques, expériences, et services de beauté et de bien-être sur mesure, activés par l’intelligence artificielle, la technologie et la data – portés par le storytelling, le contenu et les communautés, au service d’une vision : la « Beautiful Longevity ».