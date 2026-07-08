 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IEVA Group - Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial
information fournie par Boursorama CP 08/07/2026 à 07:30

Paris (France) - 08 juillet 2026 – 07:30

Au titre du contrat de liquidité confié par la société IEVA GROUP au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 3 808 titres
• 1 362,98 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

• 17 331 titres à l’achat pour un montant de 175 195,22 €
• 13 523 titres à la vente pour un montant de 126 558,13 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

• 611 transactions à l’achat
• 468 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 50 000,00 €

A propos de IEVA Group :
IEVA Group, groupe français de Beauty Tech, coté sur Euronext Growth (FR0014015ND9, ALIEV), est le n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés. Le Groupe développe un écosystème intégré de marques, expériences, et services de beauté et de bien-être sur mesure, activés par l’intelligence artificielle, la technologie et la data – portés par le storytelling, le contenu et les communautés, au service d’une vision : la « Beautiful Longevity ».

Valeurs associées

IEVA GROUP
10,7000 EUR Euronext Paris +14,81%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,42 -10,93%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Pétrole Brent
78,34 +3,16%
STELLANTIS
4,6935 -5,85%
TOTALENERGIES
69,35 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank