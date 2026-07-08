IEVA Group - Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Paris (France) - 08 juillet 2026 – 07:30
Au titre du contrat de liquidité confié par la société IEVA GROUP au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 3 808 titres
• 1 362,98 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
• 17 331 titres à l’achat pour un montant de 175 195,22 €
• 13 523 titres à la vente pour un montant de 126 558,13 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
• 611 transactions à l’achat
• 468 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 50 000,00 €
A propos de IEVA Group :
IEVA Group, groupe français de Beauty Tech, coté sur Euronext Growth (FR0014015ND9, ALIEV), est le n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés. Le Groupe développe un écosystème intégré de marques, expériences, et services de beauté et de bien-être sur mesure, activés par l’intelligence artificielle, la technologie et la data – portés par le storytelling, le contenu et les communautés, au service d’une vision : la « Beautiful Longevity ».
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer