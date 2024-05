idiCo : Sacha Talmon nommé directeur associé dans l’équipe Lower-Mid Cap

(AOF) - idiCo, société de gestion au service des PME et ETI françaises, recrute Sacha Talmon au poste de directeur associé dans l’équipe Lower-Mid Cap. L’activité Lower-Mid Cap accompagne les PME et ETI principalement en France et en Europe dans trois secteurs : la santé, les services B2B et les technologies. Le fonds idiCo Croissance 5, en cours de levée, a déjà réalisé 4 investissements doublés de 4 opérations de croissance externe. Aux côtés de Stéphane Roussilhe, Sacha Talmon sera en charge d’animer l’équipe Lower Mid Cap qui compte 9 collaborateurs.

Depuis 2019, Sacha Talmon était directeur associé de Weinberg Capital Partners, où il coanimait l'expertise Impact.