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idiCo entre au capital de Kaviari
information fournie par AOF 20/03/2026 à 08:36

(AOF) - idiCo, société de gestion dédiée aux PME et ETI françaises, annonce son entrée au capital de Kaviari (groupe français de distribution sélective spécialisé dans le sourcing, la maturation, la préparation et le conditionnement de caviar et de produits de la mer premium) dans le cadre d'un MBO aux côtés du management et d'un pool d'investisseurs composé de Bpifrance, UI Investissement et IRD.

Cette opération primaire constitue le troisième investissement du fonds Small Cap idiCo Expansion 4. Elle permet à l'équipe dirigeante actuelle recentrée sur Raphaël Bouchez et Karin Nebot, de conserver la majorité du capital avec l'appui d'un fonds minoritaire de référence.

Le groupe sera ainsi en mesure de franchir une nouvelle étape dans son développement, notamment à l'international, d'élargir sa gamme de produits premium et sa clientèle BtoB tout en poursuivant la structuration de l'entreprise et la réalisation d'opérations de croissance externe identifiées.

Forte de plus de 50 ans d'expérience dans le caviar, la maison Kaviari perpétue un savoir-faire familial depuis sa création en 1979. Basée en Île-de-France, la société s'appuie sur un laboratoire central situé à Ivry-sur-Seine, dédié à la maturation, au conditionnement et à la logistique des produits.

Kaviari réalise environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 200 collaborateurs. Cette société s'adresse principalement à une clientèle professionnelle exigeante, chefs et restaurateurs, distributeurs spécialisés, tout en disposant d'une activité B2C sélective. Près de 50% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'international, porté par la forte reconnaissance de sa marque dans l'univers gastronomique.

Avec l'accompagnement d'idiCo, le management de Kaviari entend poursuivre la structuration du groupe et accélérer son développement, notamment à l'international, tout en s'appuyant sur l'élargissement de son offre et des opportunités de croissance externe.

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