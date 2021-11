IDI, sponsor du Spac français DEE Tech, négociations exclusives avec Colis Privé Group

IDI, sponsor et investisseur de DEE Tech, un SPAC français visant à acquérir une plateforme facilitatrice du digital et de l’e-commerce, annonce l’entrée en négociations exclusives de DEE Tech avec Colis Privé Group. L’objectif est la constitution d'un leader technologique européen de la livraison à domicile de colis B2C pour les acteurs du e-commerce les plus importants et les plus exigeants.



Julien Bentz, responsable de l’équipe d’investissement de l’IDI a déclaré « En juin dernier, l’IDI est devenu sponsor et investisseur du SPAC DEE Tech. L’important dans ce type d’opération est d’identifier rapidement une cible à fort potentiel de croissance, pour laquelle il existe une grande complémentarité entre les animateurs du SPAC et les dirigeants de la cible. C’est exactement le cas entre les équipes de DEE Tech et Colis Privé : nous sommes ravis de ce projet d’association prometteur avec Colis Privé Group dont la croissance est rapide, rentable et respectueuse de l’environnement ».



Colis Privé Group a fait croître son volume quotidien moyen d'environ 74 000 colis livrés en 2013 à plus de 270 000 colis livrés au 30 juin 2021, avec des pics à plus de 420 000 colis livrés par jour. En 2020, Colis Privé Group a réalisé un chiffre d'affaires de 233,8 millions d'euros, en croissance de +46% par rapport à l'exercice précédent, et un EBITDA courant[1] de 22 millions d'euros, en hausse de +95% par rapport à 2019.