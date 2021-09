IDI / semestriels 2021 : +19,5% et acompte sur dividende / 30 ans en bourse

Résultats semestriels 2021

ANR au 30 juin 2021 de 77,90 euros par action : + 19,5 %

Capacité d'investissement au 31 août 2021 : 168 millions d'euros

Niveau d'activité record

Acompte sur dividende : 1,1 euro par action



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « les résultats semestriels 2021 sont de même facture que ceux des semestres précédents : à la fois résilients et performants. Grâce au travail de toute l'équipe de l'IDI, l'activité au 1er semestre a été historiquement très soutenue. La croissance de l'ANR démontre à la fois la qualité et la résilience de nos participations en pleine crise sanitaire. 2021 représente pour les actionnaires de l'IDI un double anniversaire, à la fois les 50 ans d'existence de la société mais également les 30 ans en bourse. Tout actionnaire qui a investi le 25 juin 1991 a pu bénéficier d'un rendement remarquable, dividendes réinvestis, de 15 % par an et d'un multiple de 66. Les chiffres du 1er semestre 2021 et les dossiers en cours d'étude annoncent un millésime 2021 prometteur. Forts des retours sur investissement des opérations de cession réalisées et du bilan intermédiaire à la fin du 1er semestre 2021, nous avons estimé que tous les actionnaires de l'IDI devaient également profiter de de ces succès en bénéficiant d'un acompte sur dividende de 1,1 euro par action. L'IDI est une valeur de rendement à la fois dans ses investissements et en Bourse.»