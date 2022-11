IDI / Résultats trimestriels au 30 septembre : ANR +3,6%, 11 opérations

L’actif net réévalué au 30 septembre 2022 atteint 616 millions d’euros et l’ANR par action s’élève à 82,72 euros, en hausse de 3,6% depuis le début de l’année.

La capacité d’investissement de l’IDI atteint près de 100 millions d’euros. En outre, l’IDI dispose de lignes de crédit à hauteur de 60M€ et d’une facilité de caisse de 5M€, non tirées au 30 septembre 2022.





Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « 2022 est une année jugée par beaucoup comme compliquée et qui souvent se résume par une forte tendance à l’expectative. L’IDI montre la résilience de son business model qui s’appuie à la fois sur ses fonds propres importants et sur sa capacité à pouvoir gérer ses activités à son rythme. La maîtrise du temps ne veut pas dire l’attentisme, mais la possibilité constante de saisir les opportunités en accélérant ou en conservant au-delà des 5 ans des participations nécessitant plus de temps pour devenir des champions nationaux ou européens. Ainsi 11 opérations ont été menées depuis le début de l’année. Au nom de tous les actionnaires je félicite nos équipes qui, activement, investissent pour renforcer en permanence la qualité de notre portefeuille de participations. »