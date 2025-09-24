 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
IDI : résultats semestriels en croissance
information fournie par Boursorama CP 24/09/2025 à 08:10

Le conseil de surveillance de l’IDI s’est réuni le 23 septembre 2025, sous la présidence de Luce Gendry, pour examiner les comptes semestriels 2025. Dans un contexte économique et politique complexe, l’IDI démontre une nouvelle fois sa résilience et la pertinence de son business model, avec un Actif Net Réévalué1 (ANR) en légère hausse à +1,95% et des capitaux propres consolidés qui atteignent 697 M€. Depuis le 1er janvier 2025, l’IDI a poursuivi sa politique sélective d’études de dossiers et a réalisé 6 opérations (2 acquisitions, une cession / réinvestissement, 3 opérations pour ses participations).

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « L’IDI affiche une nouvelle fois ce semestre une croissance de son ANR. Le Groupe trouve sa résilience dans l’intelligence collective de son équipe d’investissement, et la capacité de nos associés-dirigeants de participations à innover et fédérer en permanence leurs collaborateurs autour d’eux. Face à l’incertitude politique et économique, nos participations répondent par leur savoir-faire et par une exposition géographique en Europe et peu significative aux Etats-Unis qui permet une diversification des sources de revenus. »

IDI
