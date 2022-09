IDI / Résultats semestriels 2022 : croissance de l'ANR +4,7%

Résultats semestriels 2022

ANR au 30 juin 2022 de 83,62 euros par action : + 4,70 %

Capacité d’investissement au 30 juin 2022 : 153,6 millions d’euros Opération stratégique majeure avec Omnes et ses associés et lancement d’IdiCo



L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, confirme la résilience de son modèle avec de bons résultats et une croissance de l’Actif Net Réévalué au 1er semestre 2022. Durant cette période 7 opérations ont été menées : 1 acquisition, 5 build up et une opération stratégique majeure avec Omnes et ses associés qui s’articulera autour de deux axes, Omnes et IdiCo.





Un bilan solide et une forte capacité d’investissement

L’IDI dispose d’un bilan solide avec une progression constante de ses capitaux propres consolidés à plus de 622,5 millions d’euros et d’un résultat positif de 30 millions d’euros.

La capacité d’investissement reste élevée à 153,6 millions d’euros au 30 juin 2022 permettant d’accompagner les projets engagés et de saisir le cas échéant les opportunités qui se présenteraient.

Depuis le 5 juillet 2022, l’IDI dispose de deux lignes de crédit de 30 millions d’euros chacune auprès d’un pool de banques dont la banque Palatine est l’Agent, l’une pour financer les investissements en Private Equity Europe et l’autre sans affectation.