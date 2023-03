IDI / résultats annuels 2022 : ANR +12%, Dividende 2,5 euros par action + closing avec Omnes

ANR au 31 décembre 2022 : + 12% depuis le début de l‘année

Fonds propres : 673 millions d'euros

Capacité d'investissement au 31 décembre 2022 : 123,8 millions d'euros

Développement de la gestion pour compte de tiers



L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, affiche de bons résultats et une dynamique d'activité toujours soutenue. En 2022, 15 opérations ont été conclues ou signées : une acquisition, dix build-up, deux cessions, un réinvestissement, la prise de participation significative dans Omnes (>40%) et enfin, une opération stratégique qui se matérialise avec la création d'idiCo pour développer le groupe IDI dans la gestion pour compte de tiers en Europe.



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « 2022 a été un bon millésime pour toutes les parties prenantes de l'IDI dans un contexte économique et géopolitique très tendu. Ces chiffres qui surperforment ceux de son marché, démontrent une fois de plus la résilience du business model de l'IDI et la grande qualité de son portefeuille de participations. 2023 sera une année charnière pour l'IDI, symbolisé par des nouveaux bureaux pour regrouper à une même adresse, les équipes d'investissement de l'IDI et celles de la gestion pour compte de tiers d'idiCo et d'idi emerging markets. L'équipe d'investissement de l'IDI est très active et a déjà réalisé 4 opérations en 2023, dont le closing de l'acquisition d'une participation minoritaire significative dans Omnes et de 100% d'idiCo."