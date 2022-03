IDI / Résultats annuels 2021 / ANR : +28,2% et dividende 3,40 euros/action

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « Depuis plus de 30 ans en tant que société cotée, l’IDI présente des résultats financiers remarquables et affiche cette année un ANR par action en hausse de plus de 28%. Cette réussite s’explique par la qualité des équipes et la capacité à se laisser le temps de bien investir afin de constituer un portefeuille de participations solide et performant. En versant un dividende ordinaire en hausse de 15%, complété d’un dividende exceptionnel, soit au total 3,40 euros par action, l’IDI peut ainsi conforter sa place de valeur de rendement. Le particulier français qui veut investir dans l’économie réelle et dans les PME françaises dispose avec l’IDI d’un accès privilégié au meilleur du private equity français, avec en prime une transparence totale du fait de sa cotation en bourse. L’année 2022 reste difficile à prévoir dans un contexte sanitaire encore fragile et surtout dans un environnement géopolitique instable. Néanmoins, de nouvelles opportunités se présenteront et notre capacité d’investissement de 148 millions d’euros nous permet d’être en position de les saisir. Le fait d’exercer un métier où les hommes et les femmes comptent et de disposer d’un portefeuille résilient fait que je reste malgré tout confiant pour l’avenir.»