IDI /Résultats annuels 2020 : +6,11% et dividende 2 euros/action

Résultats annuels 2020

ANR au 31 décembre 2020 : + 6,11%

Capitaux propres consolidés : 518 millions d'euros

Capacité d'investissement au 31 mars 2021 : 185 millions d'euros



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « les résultats annuels 2020 sont résilients et surperforment le marché. L'IDI affiche une croissance de son ANR de plus de 6% en pleine pandémie et démontre sa capacité à être opportuniste et agile pour saisir les opportunités qui se présentent à travers les opérations annoncées en 2020 et 2021. L'alignement des intérêts entre actionnaires et collaborateurs a été renforcé début 2021 à la faveur de la sortie d'un actionnaire historique. L'animation des équipes et du titre restent pour moi une priorité. Je tiens à saluer au nom de tous les actionnaires le travail remarquable mené par toute l'équipe de l'IDI, qui est restée mobilisée et engagée dans un contexte sanitaire très difficile. La visibilité sur le reste de l'année 2021 est encore incertaine, je reste cependant très confiant à la lecture des 4 opérations annoncées depuis le début de l'année et des retours sur investissement obtenus.»



Dividende ordinaire proposé de 2 euros par action pour 2020

Il sera proposé à la prochaine Assemblée générale de l'IDI le 22 juin 2021 un dividende ordinaire de 2 euros, en hausse par rapport à celui versé l'an dernier (1,50 euro). Cette distribution sera mise en paiement le 2 juillet 2021 (détachement du coupon le 30 juin 2021).