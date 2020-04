IDI / Résultats annuels 2019 / ANR : +8,07%

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « L'IDI avait ces deux dernières années profité de la qualité de son portefeuille et d'un marché vendeur pour céder plusieurs participations convoitées à des prix très attractifs. En parallèle le renforcement de l'équipe d'investissement a permis d'étudier un grand nombre de dossiers et d'investir en 2019 avec une forte sélectivité sur des actifs de qualité. Ainsi l'IDI dispose d'un portefeuille rajeuni et diversifié composé de sociétés qui permettent de générer un ANR, calculé avant l'impact du Covid-19, toujours en progression de 8,07 %. Cette rigueur dans la gestion, cette sélectivité intransigeante, un horizon de temps plus long que les fonds de capital investissement et la solidité du bilan de l'IDI sont autant d'atouts pour traverser cette crise sanitaire et économique du Covid-19. Impossible à ce stade d'en mesurer l'impact mais l'IDI a été mobilisé, actif et solidaire pour faire face au coronavirus : mobilisé pour mettre en sécurité ses collaborateurs, actif pour apporter tout le soutien possible à ses participations et solidaire en s'associant bien sûr à l'effort national et en faisant un don de 100 000 euros au profit de la fondation de AP-HP dans les premiers jours du confinement. Malgré un exercice 2019 très positif et une contribution humaine et financière à l'effort national, l'IDI a souhaité également y associer ses actionnaires en distribuant un dividende de 20% inférieur à celui versé en 2019."