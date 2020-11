IDI/Résultats 9 mois /Un portefeuille de participations très résilient et solide face à la pandémie

L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce une bonne résistance de ses résultats pour les 9 premiers mois 2020 compte tenu de la crise sanitaire, avec un fléchissement de son actif net réévalué contenu à - 5,98 % entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 , grâce à un portefeuille de participations résilient. L'équipe d'investissement est mobilisée pour saisir des opportunités d'investissement tout en restant prudente et sélective.



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « L'annonce des résultats de l'IDI pour les neuf premiers mois de l'année illustre la résilience de notre business model et de nos participations qui seront les leaders européens de demain. Nous traversons actuellement une crise sans précédent tant sanitaire qu'économique. Plus que jamais nous soutenons nos collaborateurs et nos participations afin de traverser au mieux cette crise tant du point de vue sanitaire que financier, bien qu'aucune injection de liquidité dans les sociétés de notre portefeuille ne soit nécessaire à ce stade. L'IDI est mobilisé, prêt à investir et à s'investir dans des PME et ETI qui souhaitent faire de la sortie à venir de cette crise une opportunité. »