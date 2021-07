IDI renforce son équipe d'investissement et recrute Antoine Bouyat en tant qu'analyste.







« L'équipe d'investissement de l'IDI se renforce à nouveau pour analyser un nombre croissant d'opérations et participer au suivi actif de nos 14 investissements. L'un des atouts de l'IDI est de pouvoir adapter notre horizon de temps sur chaque projet et d'être un associé proche des managers, impliqué dans le développement des entreprises. Les rendements générés sur le portefeuille privvate equity Europe surperforment le marché. Sur les 6 premiers mois de 2021, l'IDI a annoncé 9 opérations (cessions, acquisitions, réinvestissement, build up et Spac). L'arrivée de Antoine sera donc précieuse pour l'équipe d'investissement déjà composée de 9 personnes et contribuera à poursuivre le développement de l'IDI » déclare Julien Bentz, Managing Partner de l'équipe d'investissement.





Antoine Bouyat, 24 ans, a rejoint l'équipe d'investissement en tant qu'Analyste en 2021 après de premières expériences en audit chez PwC ainsi qu'au sein de l'équipe d'investissement de Bpifrance. Il est diplômé de Grenoble EM et d'un MSc Finance à Singapour.