IDI/Raise/ 1ère acquisition du Groupe Talis : le groupe AFC

Le Groupe Talis réalise sa première acquisition depuis sa prise de contrôle en juin dernier par IDI, accompagné de RAISE Impact, en intégrant dans son réseau le Groupe AFC, constitué de deux écoles proposant des formations en apprentissage et professionnalisantes situées à Poitiers



Grâce à cette première croissance externe, le Groupe Talis, présidé par Yves Hinnekint, dispose désormais de dix campus, situés en Nouvelle-Aquitaine et à Paris, dotés d’installations de qualité. Fort du soutien et de l’expertise de ses nouveaux actionnaires (IDI accompagné de Raise Impact et Aquiti Gestion), le Groupe Talis entend continuer à accélérer son développement sur l’ensemble du territoire et consolider sa place sur le marché de l’éducation privée dans l’enseignement supérieur au travers de nouvelles croissances externes.



« L’acquisition du Groupe AFC, bien implanté dans sa région et disposant de belles perspectives de développement, donne au Groupe Talis l’opportunité d’accélérer sa croissance et d’étendre son maillage territorial en Nouvelle Aquitaine. Nous souhaitons, dans les prochaines années, que Talis renforce sa position d’acteur de référence dans les formations post-bac, à la fois initiales et en alternance, afin d’être au plus proche des besoins des étudiants et des employeurs dans ses régions d’implantation.» complètent Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Investment Director de l’IDI.