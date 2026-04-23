IDI propose dividende de 2,9 euros par action, mise en paiement 28 mai 2026

* IDI a proposé une distribution de dividende de 2,9 euros par action.

* Proposition soumise à assemblée générale mixte prévue 20 mai 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. IDI SCA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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