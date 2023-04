IDI promeut Arnaud Pierucci et Antoine Bouyat

IDI promeut deux de ses collaborateurs : Arnaud Pierucci, Directeur de Participations et Antoine Bouyat, Senior Analyst.



Julien Bentz, Managing Partner de l’équipe d’investissement de l’IDI et Président d’IdiCo, déclare : « Grâce à son équipe d’investissement, l’IDI a réussi à saisir de nombreuses opportunités, à un rythme soutenu correspondant à plus d’une opération en moyenne par mois en 2022. Cette activité est le fruit de l’engagement fort de nos 11 collaborateurs, de leur professionnalisme, de leur enthousiasme et de leur fidélité sur le long terme à nos côtés. »