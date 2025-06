IDI: première acquisition pour Natural Grass information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - IDI annonce que Natural Grass, société qu'il accompagne depuis mai 2023, a réalisé sa première opération de croissance externe en se rapprochant de TSE, spécialiste des services de rénovation et d'entretien de terrains de sports, et principalement de golfs.



Cette première acquisition marque une étape clé dans la stratégie de développement de Natural Grass permettant au groupe d'étoffer son offre de services dans la rénovation de golfs et de terrains de sport.



'Ensemble, Natural Grass et TSE regroupent près de 200 collaborateurs qui apporteront des réponses aux nouveaux enjeux des clubs et collectivités locales, tant sur le plan sportif, que sur les plans économiques et environnementaux', explique IDI.





Valeurs associées IDI 74,000 EUR Euronext Paris +1,09%