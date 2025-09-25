IDI passe à une nouvelle vitesse (IDI)

IDI passe à une nouvelle vitesse

PUBLICATION RES./CA

Après une période de retenue mesurée, IDI passe à une phase plus active. L’activité d’investissement a fortement augmenté, avec des transactions soigneusement choisies qui démontrent une discipline et une prévoyance plutôt que la poursuite du volume. CDS/S4BT, Intesoft, Forsk, et des acquisitions ciblées montrent que IDI ne déploie pas de capital pour le plaisir. Il s’agit d’une ingénierie de portefeuille avec précision, optionnalité, et le pouvoir de composition d’une entreprise qui sait quand agir et quand attendre.

ACTUALITÉ

La valeur nette d’actif (VNA) par action d’IDI a augmenté de +1,95% pour atteindre 91,57 € à la clôture du premier semestre 2025, ramenant la décote sur la VNA à moins de 20%.

La société de portefeuille maintient une capacité d’investissement de base de 200 millions d’euros, avec une ligne de crédit supplémentaire non utilisée de 35 millions d’euros.

Jusqu’en septembre 2025, IDI a réalisé six transactions : une cession/réinvestissement, deux nouvelles acquisitions, deux acquisitions complémentaires, et l’ouverture d’un nouveau magasin Ekosport.

ANALYSE

La résilience est ennuyeuse, jusqu’à ce qu’elle paye

La valeur nette d’actif (VNA) par action d’IDI a augmenté de +1,95% pour atteindre 91,57 €, ce qui n’est pas spectaculaire mais significatif dans le contexte actuel. La stabilité est sous-estimée dans le capital-investissement. Alors que de nombreux concurrents ont dû faire face à des valorisations gonflées et à une liquidité en baisse, IDI a maintenu son portefeuille stable et a réduit la décote à moins de 20%, un exploit que Wendel, GBL et Eurazeo peinent encore à réaliser. Derrière ce chiffre se cachent des gains de valorisation et un contrôle strict des coûts. Ce n’est pas glamour, mais c’est le genre de discipline ennuyeuse qui alimente la capitalisation.

Un nouveau cycle d’investissement…

Le véritable enjeu n’est pas la VNA, mais l’activité. Six transactions en six mois ne constituent pas une hyperactivité, mais cela représente le triple du volume de transactions de l’année dernière. La cession de CDS/S4BT en est la preuve : un multiple de 6,5x et un TRI de 46% à la sortie, suivis d’un réinvestissement minoritaire aux côtés du fondateur. IDI a engrangé les gains, a conservé une influence dans l’entreprise et a montré que le timing et la discipline surpassent toujours le déploiement aveugle de capitaux.

La participation majoritaire dans Intesoft Electronics marque une étape décisive. Avec plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires et des systèmes radar alimentant Eurocontrol, Raytheon, Thales et Hensoldt, Intesoft se situe à la croisée des marchés civils et de défense. L’Europe veut son autonomie en matière de défense, le radar est l’échafaudage invisible de cette ambition. IDI vient de s’acheter une place dans l’avenir de la souveraineté.

Les acquisitions complémentaires chez Natural Grass et Freeland montrent la méthode à l’œuvre. Ces transactions incrémentielles renforcent les champions existants, ajoutent de l’échelle et améliorent les marges. Et puis est arrivé Forsk, après le S1 : un spécialiste des logiciels de télécommunications avec une empreinte mondiale. Il donne à IDI une présence dans l’infrastructure de base des télécommunications. C’est de l’ingénierie de portefeuille, brique par brique.

…Reflet dans les chiffres

Ce nouveau cycle d’investissement se reflète clairement dans les chiffres. Les revenus d’investissement ont plus que doublé pour atteindre 28 millions d’euros, tandis que le résultat net attribuable au groupe a triplé, passant de 5,5 millions d’euros à 15,1 millions d’euros au S1. Les chiffres confirment qu’IDI n’attend plus en marge. La combinaison d’une politique d’investissement disciplinée, d’acquisitions sélectives et de réinvestissements stratégiques donne déjà des résultats tangibles.

Le capital en commande

Hors idiCo, IDI disposait de 240 millions d’euros de capacité d’investissement nette à la fin de juin 2025, et d’environ 200 millions d’euros en septembre après l’investissement dans Forsk. Le groupe bénéficie également de 51 millions d’euros de lignes de crédit, dont 16 millions sont tirés, ce qui lui donne une puissance de feu importante pour saisir les opportunités du marché. C’est particulièrement frappant car cette capacité représente plus d’un quart de la VNA et plus de 35% de la capitalisation boursière totale. Dans un monde où la plupart des concurrents se précipitent pour déployer des capitaux quel que soit le prix, l’optionnalité d’IDI est une arme stratégique.

Position finale

Le S1-2025 a confirmé qu’IDI est à la fois patient et actif. La croissance de la VNA a été régulière, mais la véritable histoire réside dans le triplement de l’activité d’investissement, des transactions de haute qualité et un bilan conçu pour l’optionnalité. Le marché commence à reconnaître cela, avec une réduction de la décote, mais un potentiel de hausse significatif demeure étant donné que le bilan d’IDI, sa capacité de capitalisation et sa capacité à agir de manière sélective lui permettent de capter la valeur que d’autres manquent. Dans le capital-investissement, la patience est l’atout ultime et IDI la manie bien.

IMPACT

Ces résultats H1 2025 ne devraient pas changer de manière significative nos estimations. Nous maintenons une recommandation positive sur l’action, qui reste un moyen attrayant d’accéder à l’exposition au capital-investissement en France.