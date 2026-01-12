Football: Rolland Courbis, ancien défenseur et entraîneur, est mort

Courbis de l'USM Alger d'Algérie fait un geste lors du match de football de la finale de l'UAFA contre Al-Arabi du Koweït à Alger
Rolland Courbis, ancien joueur puis entraîneur français, est mort lundi à 72 ans, a annoncé sa famille à RMC.
Dans sa première carrière, celle de joueur, le natif de Marseille était un défenseur central, champion de France à trois reprises : en 1972 avec l'Olympique de Marseille puis en 1978 et 1982 avec l'AS Monaco. Il était ensuite devenu un entraîneur, officiant principalement dans de nombreux clubs français.
Sur le banc de l'OM, il avait été finaliste de la Coupe UEFA (C3) et vice-champion de France en 1999. Il avait notamment entraîné Toulon, les Girondins de Bordeaux ou encore Montpellier.
Depuis 2005, Rolland Courbis était aussi un chroniqueur emblématique de RMC.
Au cours de sa carrière, celui qui a aussi évolué à Ajaccio, à l'Olympiakos, à Sochaux ou encore à Toulon a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires. Il a notamment été condamné en 1997 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour fraude fiscale dans l'affaire dite de la caisse noire du SC Toulon puis, en 2007, à deux ans de prison ferme et à 200.000 euros d’amende dans l'affaire des comptes de l'OM.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)
