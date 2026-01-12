Football: Rolland Courbis, ancien défenseur et entraîneur, est mort

Courbis de l'USM Alger d'Algérie fait un geste lors du match de football de la finale de l'UAFA contre Al-Arabi du Koweït à Alger

Rolland Courbis, ancien joueur puis entraîneur français, est mort ‍lundi à 72 ans, a annoncé sa famille à RMC.

Dans sa première carrière, celle de joueur, le ‌natif de Marseille était un défenseur central, champion de France à trois reprises : en ​1972 avec l'Olympique de Marseille puis en 1978 ⁠et 1982 avec l'AS Monaco. Il était ensuite devenu un entraîneur, officiant principalement ⁠dans de ‍nombreux clubs français.

Sur le banc de l'OM, ⁠il avait été finaliste de la Coupe UEFA (C3) et vice-champion de France en 1999. Il ​avait notamment entraîné Toulon, les Girondins de Bordeaux ou encore Montpellier.

Depuis 2005, Rolland Courbis était aussi ⁠un chroniqueur emblématique de RMC.

Au cours de ​sa carrière, celui qui a aussi évolué ​à Ajaccio, ​à l'Olympiakos, à Sochaux ou encore à Toulon ​a été impliqué dans ⁠plusieurs affaires judiciaires. Il a notamment été condamné en 1997 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour fraude fiscale dans l'affaire ‌dite de la caisse noire du SC Toulon puis, en 2007, à deux ans de prison ferme et à 200.000 euros d’amende dans l'affaire des comptes de l'OM.

